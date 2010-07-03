Один человек погиб при пожаре в квартире на улице Михневская

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В результате пожара в квартире на юге столицы погиб один человек, сообщает Агентство "Москва".

Как уточнили в МЧС, пожар произошел в квартире на 6 этаже жилого дома по адресу: улица Михневская, дом 5, корпус 2. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. Возгорание ликвидировано.

Ранее сообщалось, что загорелось здание склада по адресу: проспект 60-летия Октября, дом 11/б. Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Пострадавших нет. Пожар потушили.