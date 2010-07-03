Пожар на складе на юго-западе Москвы потушили

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Пожар в металлическом одноэтажном здании в столичном районе Академический ликвидировали, передает Агентство "Москва".

Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. Данных о пострадавших не поступало. С огнем боролись 76 человек личного состава и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что загорелся склад по адресу: проспект 60-летия Октября, дом 11/б.