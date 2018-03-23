23 марта 2018, 22:02Происшествия
План "Перехват" объявили в столице из-за убийства в ТиНАО
Фото: depositphotos/blinow61
Полиция объявила в Москве план "Перехват" после убийства в ТиНАО. В городе разыскивают зеленый ВАЗ-2109.
"За убийство, совершенное в ТиНАО, разыскивается автомобиль ВАЗ-2109 зеленого цвета", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".
Информацию о мероприятии нпока не подтвердили в столичном управлении МВД РФ.
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