Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта 2018, 22:02

Происшествия

План "Перехват" объявили в столице из-за убийства в ТиНАО

Фото: depositphotos/blinow61

Полиция объявила в Москве план "Перехват" после убийства в ТиНАО. В городе разыскивают зеленый ВАЗ-2109.

"За убийство, совершенное в ТиНАО, разыскивается автомобиль ВАЗ-2109 зеленого цвета", – цитирует источника в правоохранительных органах Агентство "Москва".

Информацию о мероприятии нпока не подтвердили в столичном управлении МВД РФ.

происшествия

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика