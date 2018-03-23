В Шереметьеве у молодой пары, прилетевшей из Гоа, изъяли марихуану

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Сотрудники Шереметьевской таможни изъяли марихуану у прилетевшей из Гоа молодой пары россиян. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что во время таможенного досмотра у мужчины в чемодане нашли два полиэтиленовых пакета с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета и металлический гриндер с идентичным веществом. У девушки в багаже также нашли бумажный сверток с растительным веществом темно-зеленого цвета.

Молодые люди пояснили, что приобрели вещества на Гоа для себя и забыли выложить их из багажа. Общий вес найденного составил 6 граммов.

Проведенный экспресс-анализ показал наличие наркотического средства – марихуаны, оборот которой в России запрещен.