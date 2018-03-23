Неизвестный открыл огонь по спецназовцам во французском Каркассоне

Фото: ТАСС/Panoramic/Zuma

Неизвестный открыл огонь по спецназовцам в Каркассоне на юге Франции, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, один из них ранен.

Отмечается, что у спецназовцев была пробежка, когда по ним открыли огонь.

В это же время правоохранительные органы проводят спецоперацию в районе супермаркета Super U в департаменте Од коммуны Треб, где вооруженный мужчина захватил заложников.

По некоторым данным, оба преступления осуществил один и то же человек. Ранее мужчина заявил о приверженности запрещенной в РФ организации "Исламское государство".

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