Водитель иномарки насмерть сбил двух подростков в Улан-Удэ

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Водитель внедорожника Lexus в Улан-Удэ сбил двух подростков. Автомобилист после ДТП скрылся, пешеходы скончались, заявили РИА Новости в МВД республики.

Мужчину, находившегося за рулем иномарки в момент происшествия, удалось задержать. В районе 18:20 на улице Революции 1905 года были сбиты мальчик и девочка 2004 года рождения. От полученных травм пешеходы скончались на месте происшествия.

Подозреваемым является мужчина 1983 года рождения, у которого ранее была судимость. С ним сейчас работают полицейские.

Ранее на улице Сталеваров машина такси врезалась в столб. По предварительной информации, есть один пострадавший.