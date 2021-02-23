СК РФ завел новое дело об избиении осужденных в ярославской колонии

16:56
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следователи после появления в СМИ видео завели уголовное дело об избиении двух осужденных работниками УФСИН в колонии №1 Ярославля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону .
Ранее было размещено видео, где, как сообщалось, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивали двоих осужденных. "По сообщению средств массовой информации о нанесении побоев осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в одной из колоний, расположенных в Ярославской области, следственными органами СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", – добавили в ведомстве.
Сейчас организованы следственные действия, устанавливаются детали инцидента. Кроме того, ведется поиск лиц, которые причастны к преступлению.
Ранее полицейские в Кемерове проигнорировали вызов на место убийства. По результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 41-летний начальник смены и 40-летний старший оперативный дежурный части.
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