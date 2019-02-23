СМИ сообщили о прорыве кордона полиции на границе Венесуэлы и Колумбии

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Сторонники оппозиции прорвали кордон венесуэльской полиции на пограничном мосту имени Сантандера, сообщает канал VPI TV.

При этом сообщается, что как минимум три сотрудника полиции Венесуэлы перешли на колумбийскую сторону моста. Также отмечается, что венесуэльские военные применили силу против сторонников оппозиции, требующих пропустить гуманитарную помощь в страну. По некоторым данным, люди пострадали от воздействия слезоточивого газа и выстрелов холостыми патронами. Точное количество пострадавших неизвестно.

Чуть ранее местные СМИ сообщили, что первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы не смог проехать в эту страну через границу с Бразилией. Сейчас в бразильском приграничном городе Пакарайма находятся в общей сложности два грузовика с гуманитарной помощью для Венесуэлы.

Ранее стало известно, что власти Венесуэлы отдали распоряжение развернуть войска у границы с Колумбией. А вице-президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о решении властей временно закрыть три мостовых перехода на границе с Колумбией.

23 января 2019 года спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. 22 февраля Гуаидо опубликовал свой "президентский" указ за номером 001. Гуаидо разрешил доставить в страну гуманитарную помощь. Находящийся под контролем оппозиции парламент Венесуэлы также одобрил ее поступление.