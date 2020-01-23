Елена Воробей рассказала о самочувствии после операции

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Одна кость сломана со смещением, вторая раздроблена, рассказала Елена Воробей о состоянии своего здоровья "Дни.ру".

Врачи поставили артистке диагноз "перелом руки". В поврежденную конечность специалистам пришлось вживлять металлические пластины.

"Я по-прежнему в гипсе с железом внутри. Мне поставили пластину со штырями и с какими-то винтиками. Я не знаю, кто я теперь. Робокоп, может быть", – прокомментировала свое состояние Воробей.

Она также заметила, что в целом чувствует себя намного лучше, и от души поблагодарила врачей. Однако призналась, что все-таки устала носить тяжелую металлическую конструкцию.

Ранее стало известно, что Елена Воробей сломала руку во время концерта в Ногинске, однако не прекратила мероприятие, пока не стала чувствовать себя хуже. Сообщается, что инцидент произошел во время танца, артистка поскользнулась, не удержала равновесие и рухнула на пол.