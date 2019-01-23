Две аварии с участием 10 машин произошли на МКАД

Фото: телеканал Москва 24

Два ДТП с участием 10 машин произошло на МКАД, пострадал один человек, сообщает телеканал Москва 24.

Уточняется, что столкновение шести автомобилей произошло на 103-м километре внешнего стороны МКАД, пострадавших в данной аварии нет. Второе ДТП произошло на 105-м километре внутренней стороны МКАД.

"На 105-м километре внутреннего кольца ДТП с участием четырех автомобилей, травмы получил один человек", – сказали в пресс-службе московской Госавтоинспекции. К месту аварии вылетел вертолет.

По предварительной информации, причина аварий – скользкая дорога. На указанных участках затруднено движение.