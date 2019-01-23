Четыре человека спасли при тушении пожара в жилом доме на юге столицы

Фото: Агентство "Москва"

Четыре человека спасли сотрудники МЧС при тушении пожара, который произошел в жилом доме в столичном районе Бирюлево Восточное.

Пожар вспыхнул в одной из квартир по адресу: улица Бирюлевская, дом 31, корпус 1, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

"Площадь пожара составила около 20 кв. м. В ходе тушения возгорания сотрудниками МЧС были спасены четыре человека, среди них двое детей", – сказал собеседник агентства.

Как уточняется, пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.