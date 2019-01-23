Причиной взрыва возле консульства США в Женеве стало короткое замыкание

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Взрыв возле консульства США в Женеве произошел из-за короткого замыкания в подземных коммуникациях, сообщает РИА Новости.

Под землей взорвался распределительный короб, в результате чего более 140 потребителей остались без света. Из-за взрыва на террасе близлежащего к консульству ресторана сорвало чугунную плиту.

Пострадавших нет, тем не менее граждан попросили избегать района, где произошло ЧП.