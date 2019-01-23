Таксист дверью повредил ухо пассажирке во время конфликта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Женщина получила травму уха во время ссоры с водителем такси, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на улице Академика Королева. В полицию утром 23 января обратилась женщина, которая рассказала, что вызвала такси к клубу, а когда машина подъехала, между ней и 32-летним водителем произошел конфликт.

Позже оперативники выяснили, что, сев в машину, женщина начала оскорблять водителя. Тот резко закрыл дверь автомобиля, задев ей голову и повредив ухо. Пострадавшую доставили в больницу, а таксиста отвезли в отдел полиции для разбирательства.