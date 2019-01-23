Новая попытка бегства от эвакуатора произошла в столице, передает телеканал Москва 24. Водитель такси срезал ножом стропы и пытался уехать, чтобы его машину не увезли на штраф стоянку.
В итоге таксист обвинил сотрудников АМПП в том, что они "поломали ему машину". На это ему ответили, что автомобиль он повредил сам, когда выезжал со строп.
Подобный случай произошел 13 января. В ходе совместного рейда сотрудники ГИБДД и МАДИ решили изъять такси Kia Riо, так как у водителя не было путевого листа с отметками о медицинском и техническом осмотре.
Вскоре на место инцидента приехал фактический владелец машины. Он потребовал вернуть автомобиль, а после отказа самовольно открепил машину, съехал с эвакуатора, повредив бампер, и скрылся.
Компания такси "Лансер", которая выдала лицензию "угнавшему" машину с эвакуатора, заплатит штраф в размере 60 тысяч рублей. Компанию оштрафовали за отсутствие путевого листа у водителя. В ходе рискованного маневра водитель разбил не только свою машину, но и повредил эвакуатор. Теперь ему грозит лишение прав.
После инцидента Московская административная дорожная инспекция решила ужесточить контроль за таксомоторными компаниями и частным извозом.
Новая попытка бегства от эвакуатора произошла в Москве
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