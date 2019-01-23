Посетитель сауны попытался изнасиловать администратора во сне

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина попытался изнасиловать администратора сауны на востоке столицы, воспользовавшись тем, что она уснула, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел в ночь на 23 января в помещении сауны на улице Электрозаводская. На вызов прибыли оперативники, которые выяснили, что один из посетителей заведения напал на спящую 38-летнюю женщину, работавшую там администратором. Женщина проснулась и прогнала злоумышленника.

Задержан 23-летний приезжий из Таджикистана. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.