Дроздов прокомментировал свое состояние после травмы

Телеведущий и защитник животных Николай Дроздов рассказал о своем состоянии после травмы. По словам телеведущего, он рассчитывает выйти из больницы в начале февраля.
"Уже лежу три недели. Сегодня утром приятно было проснуться – я заметил, что у меня ничего не болит, почувствовал себя почти здоровым", – цитирует Дроздова РИА Новости. Он добавил, что проведет в больнице еще неделю–полторы и выпишется где-то в начале следующего месяца.
81-летний телеведущий уточнил, что попал в больницу с переломами двух ребер, поясничного позвонка и ключицы. Такими травмами обернулась для него неудачная попытка сделать йоговскую зарядку в домашних условиях. "Попытка достать пальцами левой руки за спиной пятку правой ноги – такое есть упражнение – это можно, но не нужно в моем возрасте", – признался Дроздов. Он пояснил, что, выполняя упражнение, "потерял равновесие и упал на спину, ребрами на локоть".
Дроздова доставили в одну из московских клиник в ночь на 2 января. Он рассказал, что прошел необходимые реабилитационные и физиотерапевтические процедуры и надеется на скорую выписку.
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