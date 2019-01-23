Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:01

Дроздов прокомментировал свое состояние после травмы

происшествия медицина

16:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Телеведущий и защитник животных Николай Дроздов рассказал о своем состоянии после травмы. По словам телеведущего, он рассчитывает выйти из больницы в начале февраля.

"Уже лежу три недели. Сегодня утром приятно было проснуться – я заметил, что у меня ничего не болит, почувствовал себя почти здоровым", – цитирует Дроздова РИА Новости. Он добавил, что проведет в больнице еще неделю–полторы и выпишется где-то в начале следующего месяца.

81-летний телеведущий уточнил, что попал в больницу с переломами двух ребер, поясничного позвонка и ключицы. Такими травмами обернулась для него неудачная попытка сделать йоговскую зарядку в домашних условиях. "Попытка достать пальцами левой руки за спиной пятку правой ноги – такое есть упражнение – это можно, но не нужно в моем возрасте", – признался Дроздов. Он пояснил, что, выполняя упражнение, "потерял равновесие и упал на спину, ребрами на локоть".

Дроздова доставили в одну из московских клиник в ночь на 2 января. Он рассказал, что прошел необходимые реабилитационные и физиотерапевтические процедуры и надеется на скорую выписку.

происшествия медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика