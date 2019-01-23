Москвич выстрелил себе в руку и выбросил оружие в мусоропровод

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Молодой человек на северо-востоке столицы по неосторожности ранил себя из пневматического пистолета, сообщил Агентство "Москва".

22-летний москвич рассказал, что в своей квартире на Сухонской улице решил проверить, заряжен ли его пневматический пистолет. Он направил его себе на руку и нажал на спусковой крючок. Пистолет выстрелил, пострадавший получил травму.

После этого он выбросил оружие в мусоропровод и отправился в травмпункт. Из левой кисти пострадавшего извлекли пулю от пневматического пистолета. В МВД проводят проверку, уточняются обстоятельства случившегося.