Движение трамваев по Русаковской улице восстановили после задымления в одном из них

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Движение трамваев по улице Русаковская полностью восстановили после задымления, которое произошло в одном из них. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Как уточнили в Мосгортрансе, примерно в 11:00 23 января у дома № 1 по улице Русаковская произошло задымление в районе передней тележки трамвайного вагона. Водитель справился с ситуацией самостоятельно. В результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что трамвай ехал в депо без пассажиров. Специалисты выясняют причины случившегося.

После этого инцидента трамваи №№ 7, 13, 45 и "Б" временно пустили по измененным маршрутам. В настоящее время движение трамваев по Русаковской полностью восстановлено, отметил собеседник агентства.

Ранее в экстренных службах столицы сообщали, что в вагоне трамвая в Строгине произошло возгорание проводки.