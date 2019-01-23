Автомобиль сгорел на Бутырском валу

Затор от Третьего транспортного кольца образовался на Бутырском Валу из-за возгорания автомобиля. Об этом порталу Москва 24 сообщили очевидцы.

По словам свидетелей, все произошло на пересечении Бутырского Вала и Новолесной улицы. На снимках с места ЧП видны работники экстренных служб, которые уже ликвидировали возгорание. По словам очевидцев, водитель успел покинуть полыхающий автомобиль.