Задержан подозреваемый в изнасиловании 14-летней девочки в Москве

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В столице задержан 23-летний молодой человек, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из квартир в районе Очаково-Матвеевское в ночь на 23 января. Жертву преступления на улице встретил сотрудник полиции. 14-летняя девочка сообщила, что ее изнасиловал неизвестный. Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.