Задержан пластический хирург, целившийся в полицейского из пистолета

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пластический хирург по имени Отари стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве. Его задержали за то, что он направил пистолет в сторону полицейского, передает Агентство "Москва".

В ночь на 22 января мужчина 1970 года рождения отдыхал в ресторане в Большом Козихинском переулке. В какой-то момент он решил прицелиться пистолетом в стража порядка. Его тут же задержали.

Не уточняется, было ли оружие медика боевым. В настоящее время ведется следствие.