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07:38

Трех подозреваемых в нападениях на подмосковные магазины задержала полиция

происшествия

07:38

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Фото: depositphotos/blinow61

Полиция Московской области задержала подозреваемых в разбойных нападениях на продуктовые магазины. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Как уточнили в МВД, преступники врывались в помещение магазина и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похищали денежные средства из касс и сейфов.

Сообщается, что разбойные налеты совершались в Жуковском, Воскресенском и Раменском. В настоящий момент установлена причастность данной группы к пяти таким нападениям. Общий ущерб от преступлений составил более одного миллиона рублей.

Подозреваемых задержали по месту их проживания. Ими оказались ранее судимый 27-летний уроженец Красноярского края, 33-летний житель Московской области и его 35-летняя супруга, находящаяся в декретном отпуске и работавшая ранее в одном из ограбленных магазинов.

В ходе обысков в квартирах задержанных были обнаружены и изъяты денежные средства, сим-карты, а также одежда и охолощенный пистолет, используемые в момент совершения преступлений.

Возбуждены уголовные дела. Двоим злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – домашний арест.

происшествия

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