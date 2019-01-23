В одной из квартир на Барвихинской улице произошло возгорание

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Пожар случился в квартире на 18-м этаже на западе Москвы, передает ТАСС. Об этом агентству сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, возгорание произошло на улице Барвихинской, дом 4, корпус 2. В настоящее время открытый огонь ликвидирован.

Из-за случившегося из дома эвакуированы 12 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пожар тушили 10 пожарных расчетов.

Ранее сообщалось, что ликвидировали горение на территории гаражно-строительного кооператива на северо-востоке Москвы. По данным спасателей, в результате ЧП никто не пострадал.