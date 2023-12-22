Россияне не пострадали во время стрельбы в университете в Праге

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Россиян нет среди пострадавших во время стрельбы в университете в Праге, рассказал пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин.

"Согласно информации, полученной посольством от чешских властей, граждан России среди погибших или пострадавших при вчерашней стрельбы в Праге нет", – приводит ТАСС его слова.

В свою очередь, как пишет РИА Новости со ссылкой на чешские СМИ, трое пострадавших являются иностранцами – двое из Объединенных Арабских Эмиратов и один из Нидерландов. Также уточняется, что состояние большинства получивших травмы стабилизировалось, однако один пострадавший пребывает в критическом состоянии.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Огонь открыл 24-летний студент. По информации СМИ, когда правоохранители приступили к операции по обезвреживанию, стрелок покончил с собой.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 14 человек, еще 25 граждан пострадали.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что у чешских правоохранителей нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом. Уточнялось, что сотрудники полиции еще долго будут работать на месте случившегося.



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