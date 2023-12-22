В Чехии заявили, что три иностранца пострадали при стрельбе в Праге

Фото: depositphotos/Senohrabek

Среди пострадавших во время стрельбы в Праге есть три иностранца, заявил глава МВД Чехии Вит Ракушан. Его слова приводит ТАСС.

"Установлены личности 13 из 14 погибших во время стрельбы. Среди раненых находятся трое иностранцев", – уточнил он.

Вечером 21 декабря стало известно о стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Полиция сообщила, что преступник был нейтрализован.

В результате стрельбы погибли 14 человек. Пострадали 25 человек, состояние 10 граждан медики оценили как тяжелое.

Ракушан сообщил, что у чешской полиции нет доказательств связи между стрельбой в Праге и международным терроризмом.

В свою очередь, пресс-секретарь российского посольства в Чехии Николай Брякин отметил, что дипмиссия не получала информации о том, что среди пострадавших во время стрельбы в Праге были граждане РФ.



Сотни посетителей ТЦ в Бангкоке эвакуировали из-за стрельбы