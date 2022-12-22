Глава херсонского поселка Любимовка погиб при подрыве автомобиля

Фото: телеграм-канал Readovka

Глава поселка Любимовка Каховского округа Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля, сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, в его автомобиле была заложена взрывчатка.

Каховский округ находится на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Ранее Владимир Путин заявил, что обстановка в новых регионах России крайне сложная. Он подчеркнул, что подразделения органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должны сделать все для максимального обеспечения защиты граждан в данных субъектах РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал подразделения ВС РФ в зоне СВО

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