МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане

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МВД Татарстана начало проверку по факту занятий со школьниками, которых привлекли в качестве статистов, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского МВД. По словам представителя ведомства, участие школьников в этих мероприятиях не было согласовано с руководством.

"20 декабря на территории МБОУ "Новотроицкая СОШ" по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико-строевые занятия с личным составом подразделения. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены учащиеся девятого класса МБОУ "Новотроицкая СОШ", – сказал представитель ведомства.

Отмечается, что в связи с нарушениями при организации занятий с личными составом МВД назначена служебная проверка, поскольку участие школьников и план занятий не были утверждены с руководством республиканского МВД.

В пресс-службе уточнили, что перед занятием все находящиеся на территории школы были проинформированы о мерах безопасности.

"Следует отметить, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции отдела МВД России по Тукаевскому району в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка", – отметил представитель ведомства, добавив, что школьники в этот момент находились с преподавателями на заднем дворе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором якобы сотрудники Росгвардии провели учения, а в качестве нападающих выступили школьники. В свою очередь, в Росгвардии опровергли сообщения СМИ об участии сотрудников ведомства в учениях в Тукаевском районе Татарстана.