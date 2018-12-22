Пожар в двух частных домах на западе Москвы потушили

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Пожарные справились с огнем, охватившим два деревянных дома в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает пресс-служба городского главка МЧС.

Жертвой ЧП стал один человек. Его нашли в одном из сгоревших зданий.

По данным спасателей, площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пламя тушили пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что пожар возник в двухэтажном частном строении, а затем перекинулся на соседний дом. Оба здания находились на 6-м Дачно-Мещерском проезде.