Два частных дома загорелись в Солнцеве

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Огонь охватил два частных деревенных дома, расположенных в столичном районе Солнцево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщение о пожаре по адресу улица 6-й Дачно-Мещерский проезд дом 40 поступило 22 декабря в 19:47 по московскому времени.

Отмечается, что сначала загорелось двухэтажное здание, а затем огонь перекинулся на соседнюю постройку. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. В результате ЧП, по данным Агентства "Москва", погиб один человек.