Жителя столицы задержали за угрозы взорвать дом

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала мужчину, который угрожал взорвать дом в Москве.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по городу, инцидент произошел на улице Академика Комарова.

В полицию поступило сообщение о том, что мужчина ведет себя неадекватно. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.