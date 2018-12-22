Фото: ТАСС/Георгий Шпикалов

Автомобиль упал в реку в центре Москвы. Спасатели извлекли водителя из машины.

Как рассказал ТАСС источник в экстренных службах, ДТП произошло на Русаковской набережной. Машина пробила ограждение, упала в Яузу и провалилась под лед на дно. Водитель оказался заблокирован.

По словам собеседника, на место прибыли сотрудники МЧС и автокран. Во время операции по подъему с водителем поддерживали связь по мобильному телефону. После этого он был передан для осмотра медикам.