Пожарные ликвидировали возгорание в кафе "Аист"

22 декабря, 21:09
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Пожарные ликвидировали возгорание в одноэтажном здании в районе Замоскворечье. Площадь распространения огня составила 150 квадратных метров.
"Оперативно прибывшие пожарные подразделения ликвидировали загорание в одноэтажном отдельно стоящем здании по адресу Большая Серпуховская ул. д.22 стр.5", – сообщила пресс-служба столичного управления МЧС в Twitter.
Сведений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Данные открытых источников сообщают, что по указанному адресу располагается кафе "Аист".
Название заведения совпадает с рестораном Аркадия Новикова на пересечении Малой и Большой Бронных улиц. Из-за этого ранее сообщалось, что пожар произошел именно там.
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