Москвич выстрелил в жену из травматического пистолета

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Мужчина выстрелил в свою супругу из травматического оружия. Инцидент произошел на северо-востоке столицы. Стрелявший задержан, его доставили в отдел полиции.

"Поступило сообщение о стрельбе в квартире на улице Ботаническая, дом 12. Прибывшие на место полицейские установили, что между супругами произошел конфликт, в ходе которого мужчина несколько раз выстрелил в женщину из, предположительно, травматического пистолета", – цитирует пресс-службу ГУ МВД по столице Агентство "Москва".

Пострадавшую осматривают медики скорой помощи. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.