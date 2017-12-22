Очки виртуальной реальности спровоцировали смерть москвича

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Следователи выясняют обстоятельства гибели москвича в квартире на северо-западе столицы. Как сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, мужчина, предположительно, скончался из-за потери крови,

По словам Ивановой, тело москвича 1973 года рождения с резаной раной головы обнаружили днем 21 декабря в квартире на проспекте Маршала Жукова. "По предварительным данным, мужчина передвигался по квартире в очках виртуальной реальности и упал на стеклянный стол, в результате чего получил ранения и от потери крови скончался на месте", − пояснила Иванова. Она также добавила, что сейчас сотрудники СК проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Ранее в правоохранительных органах столицы сообщили, что пожилая женщина нашла в своей квартире в СЗАО тело сына с травмой головы.