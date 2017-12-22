Молодой человек устроил стрельбу по прохожим в Подмосковье

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Молодой человек устроил стрельбу по прохожим из окна квартиры в Подмосковье. Ранения получили два человека.

Инцидент произошел в Подольске на улице Народной. Дома у подозреваемого нашли пневматическую винтовку, а также пистолет-"пугач", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.

Подозреваемого – 23-летнего ранее судимого местного жителя – задержали. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве с применением оружия и об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Фигуранта заключили под стражу.