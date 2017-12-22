Молодой человек устроил стрельбу по прохожим в Подмосковье

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Молодой человек устроил стрельбу по прохожим из окна квартиры в Подмосковье. Ранения получили два человека.
Инцидент произошел в Подольске на улице Народной. Дома у подозреваемого нашли пневматическую винтовку, а также пистолет-"пугач", сообщает пресс-служба ГУ МВД по Подмосковью.
Подозреваемого – 23-летнего ранее судимого местного жителя – задержали. Возбуждены уголовные дела о хулиганстве с применением оружия и об умышленном причинении легкого вреда здоровью.
Фигуранта заключили под стражу.