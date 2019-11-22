Во Внуково опровергли аварийную посадку самолета Utair

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В аэропорту Внуково опровергли сообщения об аварийной посадке самолета Utair. Как рассказали Москве 24, посадка прошла успешно.

"Он не аварийно приземлился, он приземлился штатно. Все в порядке. Все 171 пассажир, которые там были, все в безопасности и спокойно выходят из самолета, просто немного нестандартная ситуация", – пояснили в пресс-службе авиаузла.

Во время руления воздушного судна диспетчерскими службами было зафиксировано задымление в области левой основной стойки шасси, отметил представитель аэропорта.

"Самолет самостоятельно освободил взлетно-посадочную полосу. Инспекцией по безопасности полетов авиакомпании Utair было принято решение осуществить дальнейшую буксировку на место стоянки, высадку пассажиров произвести непосредственно на рулежной дорожке", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что во Внуково аварийно приземлился Boeing 737 авиакомпании Utair. Отмечалось, что якобы у воздушного судна при посадке разрушилась левая стойка шасси. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал.

Службы аэропорта Внуково проводят дополнительные проверки взлетно-посадочных полос после ряда инцидентов с повреждением шасси самолетов.

В 2019 году на территории аэропорта зафиксировали 140 случаев повреждения пневматики колес воздушных судов. Герметичность элементов самолета при инцидентах не нарушалась.

По регламенту осмотр взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек проводится один раз в 2,5–3 часа. Время, которое тратится на осмотр, регулируется в зависимости от расписания полетов.

