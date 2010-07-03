Неизвестный взял у москвичек 90 тыс рублей за билеты на Бали и пропал

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Фото: depositphotos/daksel
Полиция проверяет информацию о хищении у двух москвичек денег под видом продажи авиабилетов, сообщает Агентство "Москва".
21 ноября в ОВД "Тверской" обратилась женщина 1991 года рождения. По ее словам, подруга предложила ей улететь на новогодние праздники на остров Бали, взяв при этом на себя оформление.
В итоге 16 ноября она перевела на карту подруги свою часть оплаты перелета из Москвы на Бали и обратно – 45 тысяч рублей. Составив договор об оказании услуг, ее подруга перевела на карту индивидуального предпринимателя 90 тысяч рублей.
После этого продавец перестал выходить на связь и заблокировал контакт покупательницы. Таким образом, москвички потеряли по 45 тысяч рублей.
Специалисты Роскачества проверили онлайн-площадки по продаже авиабилетов и обнаружили новый способ мошенничества. По словам экспертов, злоумышленники создают максимально похожие копии сайтов известных интернет-магазинов. С помощью таких сайтов-двойников они похищают персональные данные пользователей или продают несуществующие товары и услуги от имени популярного магазина.
Первый признак мошеннического ресурса заключается в схожем доменном имени. В Роскачестве напомнили, что сайт любого интернет-магазина должен обладать уникальным адресом, дизайном и названием.
В качестве примера специалисты привели название сайта 0zon-travel.online, который оказался копией ozon.travel, где вместо первой буквы "о" стоит цифра ноль. Пользователям посоветовали быть внимательными и проверять адрес сайта в адресной строке.
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