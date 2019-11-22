Движение на МЦД-2 и Рижском направлении восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение поездов на участке Московского центрального диаметра-2 (МЦД-2) и Рижском направлении восстановлено. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Движение на D2 и Рижском направлении восстановлено. Вместе с РЖД прилагаем все усилия для скорейшего ввода поездов в график", – говорится в сообщении.

Ранее на МЦД-2 и Рижском направлении поезда следовали с увеличенными интервалами в направлении Москвы со стороны Нахабино. Пассажирская компания принесла свои извинения пассажирами за доставленные временные неудобства.

Накануне в столице было запущено движение по первым диаметрам. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

