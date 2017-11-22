Восемь человек с упавшего самолета ВМС США спасли в Японии

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Восемь из 11 человек с упавшего самолета ВМС США спасли на юге Японии. Об этом сообщил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ, палубный самолет с атомного авианосца "Рональд Рейган" упал в океан в 530 километрах к юго-востоку от острова Окидайто и в 150 километрах к северо-западу от необитаемого атолла Окинотори.

По предварительной информации, причиной крушения самолета мог стать отказ двигателей.

Ранее сообщалось, что самолет ВМС США потерпел крушение юго-восточнее японского острова Окинава. На борту во время происшествия находились 11 человек – члены экипажа и пассажиры.