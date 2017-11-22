Начальника МУ МВД "Балашихинское" уволят за требование денег с подчиненных

22 ноября, 12:26
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Одного из руководителей МУ МВД России "Балашихинское" уличили в требовании денег с подчиненных. По факту этого инцидента проводится служебная проверка, и по ее результатам полицейского уволят из органов внутренних дел.
"Сотрудниками УСБ ГУ МВД России по Московской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий установлен факт требования денежных средств с подчиненных одним из руководителей МУ МВД России "Балашихинское", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе регионального управления МВД. "В отношении полицейского следственными органами принято процессуальное решение", – добавили в ведомстве.
Как подчеркнули в пресс-службе, после того как в ходе служебной проверки установят все обстоятельства случившегося, полицейского уволят "по отрицательным мотивам", а затем он понесет наказание в соответствии с законом. Также сообщается, что непосредственные руководители сотрудника будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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