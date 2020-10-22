Врачи оценили состояние девочки, которую мать полгода прятала в шкафу

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Шестимесячная девочка, которую мать полгода прятала в шкафу, находится в стабильном состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Областной детской клинической больницы № 1.

Как уточняется, с момента госпитализации она прибавила в весе.

"Ест, спит. Вес набирает – с момента нахождения у нас в ОДКБ (прибавила в весе) порядка 800 граммов", – сказала собеседница агентства.

Ребенка доставили в Екатеринбург в тяжелом состоянии – она весила всего 3 килограмма 100 граммов.

Мать девочки поместили в психиатрическую больницу на обследование, в отношении нее возбуждены уголовные дела.

Инцидент произошел в городе Карпинске Свердловской области. Женщина полгода прятала новорожденную дочь в шкафу. Ее обнаружили подруги женщины и сразу обратились в полицию.

Сообщалось, что грудной ребенок находится в истощенном состоянии. По предварительным данным, у девочки имеются гипотрофия третьей степени и подозрения на более серьезные заболевания. Отмечалось, что мать ребенка не обращалась за помощью врачей в момент родов, а также не состояла на учете в женской консультации во время беременности.