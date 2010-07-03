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Происшествия

16:32

Япония и Южная Корея поднимали истребители для сопровождения Ту-95МС

происшествия технологии

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановые полеты над нейтральными водами Восточно-Китайского, Японского и Желтого морей. При этом Токио и Сеул подняли в небо свои истребители. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

"Самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-35С и самолетом дальнего радиолокационного дозора и наведения А-50 ВКС", – сказано в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Уточняется, что на отдельных этапах экипажи Ту-95МС сопровождали южнокорейские F-15 и F-16 и японский F-2.

Российские летчики выполняют полеты в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и не нарушают границ других государств, подчеркнули в Минобороны.

Ранее российские военные провели стратегическое командно-штабное учение с запусками крылатых и баллистических ракет различного базирования.

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