22 сентября, 22:04

Происшествия
ТАСС: женщина погибла, прыгнув в реку с Парящего моста в парке Зарядье

Женщина погибла, прыгнув в реку с Парящего моста в парке Зарядье – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Женщина погибла в результате прыжка с Парящего моста в парке Зарядье в центре Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел 22 сентября около 19:00.

Тело погибшей извлекли из воды. На месте происшествия работают правоохранители. Они изучают записи с камер видеонаблюдения.

Ранее трехлетний мальчик погиб после падения из окна квартиры, которая расположена на 10-м этаже дома в поселке Воскресенское в ТиНАО.

По данным столичной прокуратуры, малыш сам открыл окно, так как на некоторое время остался без присмотра. Прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося.

