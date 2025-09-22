В Новосибирской области скорректируют планы развития территорий после обрушения школы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился пересмотреть приоритеты развития территорий региона после обрушения школы в Татарске. Соответствующее заявление он сделал во время оперативного совещания по факту случившегося.

Глава региона призвал привести в порядок здания, которые в настоящее время не в должной мере обеспечивают безопасность нахождения там людей, особенно детей.

"Это касается и других министерств, где есть объекты с массовым пребыванием людей: Минздрав, Минсоц, Минкульт, Минспорт. Но в первую очередь это надо сделать по учреждениям образования в связи с наличием там детей", – передает слова Травникова ТАСС.

Часть здания школы № 5 в Татарске частично обрушилась 21 сентября. В момент происшествия в учреждении не было людей. Региональная прокуратура организовала проверку, также следователи возбудили уголовное дело о халатности.

Как отметили в министерстве образования Новосибирской области, учеников переведут в другую школу, которая расположена в шаговой доступности. Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после обследования лицензированной организацией.