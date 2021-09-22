Движение по Люблинской улице на юго-востоке Москвы затруднено из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На юго-востоке Москвы произошло столкновение двух машин, в результате аварии движение по Люблинской улице было перекрыто, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Люблинской улице в районе дома 100, корпуса 2, столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что из-за ДТП также затруднено движение по правому ряду в сторону Бесединского шоссе. Автомобилистов просят выбирать пути объезда.

До этого на юго-востоке Москвы произошло столкновение двух автомобилей, в результате аварии было перекрыто движение по левому ряду улицы Перерва. О пострадавших не сообщалось.

