Российский турист утонул на Кипре

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Пожилой российский турист утонул на курорте Протарас на Кипре. Об этом сообщил портал In-Cyprus.

Россиянина заметили без сознания в воде на пляже Протараса. Спасатели вытащили его на берег. 67-летнего мужчину экстренно доставили в больницу, но врачи уже констатировали смерть.

Также сообщается, что на этих выходных на пляже кипрской Айя-Напы утонул 80-летний турист из Австрии.

15 сентября в индийском штате Андхра-Прадеш перевернулась лодка с туристами. Погибли как минимум 12 человек. Всего на борту было 60 человек, включая 11 членов экипажа.

