Префектура САО опровергла сообщения об упавшем дереве на Бутырской

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Информация о дереве, которое упало на проезжую часть на улице Бутырская, не соответствует действительности. Об этом рассказали в пресс-службе префектуры Северного административного округа.

"Упавших деревьев на улице Бутырская нет", – передает Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

В соцсетях ранее появилась публикация с фотографией, на которой было упавшее дерево. В сопроводительной надписи уточнялось, что это произошло на Бутырской улице.

В августе в парке "Фили" упавшее из-за непогоды дерево повредило линию электропередачи. Последствия ЧП были оперативно ликвидированы.

