Сирийский военный получил ранение при отражении израильской атаки на Дамаск – СМИ

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Израиль нанес ракетные удары по позициям военных Сирии в окрестностях Дамаска, пострадал один военнослужащий. Об этом сообщает ТАСС.

"Нападение израильских агрессоров было совершено в 23:05, противник нанес ракетные удары со стороны оккупированных Голанских высот", – заявил представитель сирийских военных.

По его словам, средства ПВО Сирии отразили ракетные удары, поразив ракеты в небе над южными и юго-восточными пригородами столицы. Он уточнил, что в результате атаки был нанесен материальный ущерб и пострадал один военнослужащий.

Согласно сообщениям СМИ, ракетные удары наносились по трем военным объектам неподалеку от аэропорта Дамаска, где размещаются склады с оружием формирований шиитов, воюющих на стороне армии Сирии.

7 августа сообщалось, что четверо сирийских военных погибли при обстреле ВВС Израиля пригорода Дамаска. По заявлениям военных, нападение было совершено Израилем в 02:20 со стороны Голанских высот.



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