В ООН призвали привлечь к ответственности виновных в убийстве Дугиной

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека призвало привлечь к ответственности виновных в убийстве Дарьи Дугиной.

"Важно, чтобы виновные были привлечены к ответственности", – передает ТАСС сообщение управления.

В свою очередь, РИА Новости пишут, что российский философ, отец погибшей Александр Дугин находится под наблюдением медиков, его состояние стабильное.

В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В связи с произошедшим следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.

В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.

Подозреваемая 1979 года рождения прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Софией Шабан 2010 года рождения. Они арендовали квартиру в доме, где жила Дугина.