Подозреваемую в убийстве Дугиной объявят в розыск

15:05
Фото: СК РФ
Гражданку Украины Наталью Вовк, подозреваемую в убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной, объявят в розыск для выдачи Российской Федерации, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным спецслужб, Вовк после совершенного преступления скрылась в Эстонии.
В ФСБ России заявили, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы. Исполнительницей преступления стала гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.
В день убийства она находилась на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где журналистка присутствовала в качестве почетного гостя. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
В ночь на воскресенье, 21 августа, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которого была журналист и политолог Дарья Дугина, взорвался во время движения. Трагедия произошла на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.
В связи с произошедшим Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве. Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об убийстве Дугиной в производство Главного следственного управления ведомства.
Около 400 граммов тротила было заложено во взрывном устройстве в авто Дугиной
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